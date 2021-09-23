Все члены экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 погибли

Воздушное судно нашли у подножия горы Хребтова. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что 22 сентября воздушное судно во время технического рейса пропало с радаров. Обломки самолета удалось найти на следующий день. Ан-26 разбился на мелкие части.

ПРОПАЛ

Самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 для проверки и настройки радиолокационного оборудования, которое помогает воздушным судам заходить на посадку. Около 18:00 Ан-26 был в небе над Большехехцирским заповедником. В это время здесь стоял туман, дул ветер с порывами 18 метров в секунду, шел дождь. В 18:12 борт замолчал.

Основная версия крушения - неблагоприятные погодные условия. Видимость была скверная, по предварительным данным, самолет врезался в сопку. Последняя зафиксированная высота Ан-26 - 600 метров. На борту находились шесть членов экипажа. Информация о седьмом пассажире не подтвердилась.

ПОИСКИ

В тот же вечер развернулась поисковая операция. В небо поднялись вертолеты, но из-за плохой погоды разглядеть самолет в тайге не удалось. Наземные группировки спасателей всю ночь прочесывали тайгу. Безуспешно.

Воздушная разведка продолжилась утром, 23 сентября. После нескольких неудачных попыток в густом лесу удалось разглядеть обломки потерпевшего крушение самолета Ан-26. Воздушное судно нашли у подножия горы Хребтова в семи километрах от горнолыжной базы «Спартак». Обломки очень мелкие и раскиданы по хребту.

Самолет разлетелся на мелкие осколки. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

- Все члены экипажа погибли, - сообщили в экстренных службах.

Сесть в районе катастрофы вертолеты не могут из-за высоких деревьев и холмов. На место выдвинулась группа спасателей и оперативников, которая добралась до пункта назначения по пересеченной местности за пять часов. Их сопровождали вооруженные егеря, которые были наготове в случае нападения диких животных.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тел и перевозке обломков самолета.

Самолет разлетелся на мелкие осколки. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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