«Услышала страшный гул»: очевидица рассказала о последних секундах пропавшего самолета Ан-26 под Хабаровском

В Большехехцирском заповеднике 22 сентября рухнул самолет Ан-26 Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике 22 сентября рухнул самолет Ан-26 с шестью членами экипажа на борту. Напомним, что воздушное судно во время полета над тайгой пропало с радаров и перестало выходить на связь. Обломки самолета обнаружены, но добраться до них крайне тяжело.

«УУУУ»

Ан-26 выполнял технический рейс по настройке радиолокационного оборудования, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в хабаровский аэропорт. 22 сентября в 14:49 самолет отправился в небо, уже в 18:12 экипаж затих. Последняя зафиксированная высота - 600 метров.

На место выдвигаются спасатели и сотрудники заповедника - всего 35 человек Фото: Петр МОЛОТОВ

Ан-26 взял курс на Большехехцирский заповедник. Здесь стояла плохая погода: на сопки опустился туман, дул ветер до 18 метров в секунду, шел дождь. Видимость была плохая, по предварительной версии, самолет врезался в сопку и загорелся. Около 18:45 жительница поселка Корфовский Валентина Семеновна обратила внимание на странный звук.

- Услышала страшный гул, шум, просто: «Уууууу» - так гудел. Я еще подумала: «Что такое? Самолет как-то странно летит что ли? Или машина едет?». Посмотрела в окно, машин не было. Потом сильно зашумело и затихло, - рассказала «КП» Валентина Семеновна.

Поисковая операция развернулась мгновенно. На воздушную разведку отправились вертолеты, но погода не позволила увидеть что-либо в месте крушения Ан-26. Воздушные суда вернулись ни с чем, за дело взялась наземная группировка спасателей, которая всю ночь осматривала тайгу.

Марш-бросок займет около пяти часов и осложняется большим числом тигров и медведей Фото: Петр МОЛОТОВ

МЕДВЕДИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Найти обломки самолета Ан-26 удалось утром, 23 сентября, с вертолета. Воздушное судно находится в семи километрах от горнолыжной базы. Вертолеты не могут сесть в районе крушения из-за непролазной тайги и холмов. На место выдвигаются спасатели и сотрудники заповедника - всего 35 человек. Марш-бросок займет около пяти часов и осложняется большим числом тигров и медведей.

- Идем организованной колонной, ведущий и замыкающий вооружены. С тропы никуда не сходим. При обнаружении дикого животного в панику не впадаем, организовано гремим, - провел инструктаж начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника.

Судьба членов экипажа остается неизвестной. Вывозить пилотов будут либо на машине высокой проходимости, либо на носилках. Если будет возможно, спасатели подготовят площадку для посадки вертолета.

- Ждем, что спасательная операция принесет положительные результаты: кто-то останется в живых и мы сможем спасти жизни. Это наша цель, - сообщил Антон Фетисов, руководитель филиала «Бгльшехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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