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23 сентября 2021 7:35

«Услышала страшный гул»: очевидица рассказала о последних секундах пропавшего самолета Ан-26 под Хабаровском

Воздушное судно исчезло с радаров 22 сентября
Авторы (3):
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Петр МОЛОТОВ
Максим МОЛОТОВ
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В Большехехцирском заповеднике 22 сентября рухнул самолет Ан-26

В Большехехцирском заповеднике 22 сентября рухнул самолет Ан-26

Фото: Петр МОЛОТОВ

В Большехехцирском заповеднике 22 сентября рухнул самолет Ан-26 с шестью членами экипажа на борту. Напомним, что воздушное судно во время полета над тайгой пропало с радаров и перестало выходить на связь. Обломки самолета обнаружены, но добраться до них крайне тяжело.

«УУУУ»

Ан-26 выполнял технический рейс по настройке радиолокационного оборудования, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в хабаровский аэропорт. 22 сентября в 14:49 самолет отправился в небо, уже в 18:12 экипаж затих. Последняя зафиксированная высота - 600 метров.

На место выдвигаются спасатели и сотрудники заповедника - всего 35 человек

На место выдвигаются спасатели и сотрудники заповедника - всего 35 человек

Фото: Петр МОЛОТОВ

Ан-26 взял курс на Большехехцирский заповедник. Здесь стояла плохая погода: на сопки опустился туман, дул ветер до 18 метров в секунду, шел дождь. Видимость была плохая, по предварительной версии, самолет врезался в сопку и загорелся. Около 18:45 жительница поселка Корфовский Валентина Семеновна обратила внимание на странный звук.

- Услышала страшный гул, шум, просто: «Уууууу» - так гудел. Я еще подумала: «Что такое? Самолет как-то странно летит что ли? Или машина едет?». Посмотрела в окно, машин не было. Потом сильно зашумело и затихло, - рассказала «КП» Валентина Семеновна.

Поисковая операция развернулась мгновенно. На воздушную разведку отправились вертолеты, но погода не позволила увидеть что-либо в месте крушения Ан-26. Воздушные суда вернулись ни с чем, за дело взялась наземная группировка спасателей, которая всю ночь осматривала тайгу.

Марш-бросок займет около пяти часов и осложняется большим числом тигров и медведей

Марш-бросок займет около пяти часов и осложняется большим числом тигров и медведей

Фото: Петр МОЛОТОВ

МЕДВЕДИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Найти обломки самолета Ан-26 удалось утром, 23 сентября, с вертолета. Воздушное судно находится в семи километрах от горнолыжной базы. Вертолеты не могут сесть в районе крушения из-за непролазной тайги и холмов. На место выдвигаются спасатели и сотрудники заповедника - всего 35 человек. Марш-бросок займет около пяти часов и осложняется большим числом тигров и медведей.

- Идем организованной колонной, ведущий и замыкающий вооружены. С тропы никуда не сходим. При обнаружении дикого животного в панику не впадаем, организовано гремим, - провел инструктаж начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника.

Инструктаж поисковой группы, которая отправляется к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

Судьба членов экипажа остается неизвестной. Вывозить пилотов будут либо на машине высокой проходимости, либо на носилках. Если будет возможно, спасатели подготовят площадку для посадки вертолета.

- Ждем, что спасательная операция принесет положительные результаты: кто-то останется в живых и мы сможем спасти жизни. Это наша цель, - сообщил Антон Фетисов, руководитель филиала «Бгльшехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Поисковая группа отправляется к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи Ан-26 под Хабаровском
Видео Восточного МСУТ СКР

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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