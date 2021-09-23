«Всем сейчас очень плохо»: жена второго пилота пропавшего под Хабаровском Ан-26 рассказала о состоянии семьи. Фото: страница в социальных сетях Георгия Попова.

Приятный мужчина улыбается с немногочисленных фотографий в соцсетях. На снимках дети, собачка и любимая работа - небо. Георгий Попов был очень привязан к семье и обожал летать на самолетах. 22 сентября летчик взмыл в небо над Хабаровском на Ан-26. Спустя чуть больше трех часов воздушное судно исчезло с радаров.

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Георгий вышел в роковой рейс в качестве второго пилота, на борту находилось еще пятеро коллег. Экипаж должен был проверить и настроить локаторы, которые помогают заходить воздушным судам на посадку в хабаровский аэропорт. Погода в краевой столице была неприятная - дул сильный ветер. Однако диспетчера дали добро на взлет и в 14:59 Ан-26 взмыл в небо.

Около 18:00 самолет направился на Хехцир. Здесь раскинулся Большехехцирский заповедник, в котором была совершенно другая погода. Над тайгой опустился густой туман, ветер усилился, шел дождь, видимость была не к черту. Ан-26 должен был вернуться в хабаровский аэропорт в 19:10, но в 18:12 борт пропал с радаров, а экипаж замолчал. Предварительная версия - самолет врезался в сопку в условиях плохой видимости.

«ВСЮ НОЧЬ НЕ СПИМ»

Все члены экипажа пропавшего Ан-26 - сплошь опытные авиаторы. Второй пилот Георгий Попов в 2008 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого. С тех пор с небом на долго не разлучался. Из каждого рейса Георгия ждала жена Анжелика.

Георгий Попов с супругой. Фото: страница в социальных сетях Георгия Попова.

- Я не могу сейчас что-либо говорить, - сказала «КП» Анжелика Попова, супруга пилота.

Девушка очень нервничает - информации о судьбе мужа у нее практически нет. Данные семья узнает из новостей. Анжелика с двумя детьми находится в Краснодаре и не имеет возможности сорваться на место ЧП. Хотя очень хочется.

- Мы всю ночь не спим. Всем сейчас очень плохо, - говорит девушка. - Нам не дают информацию. По телевизору передали, что они врезались в сопку. Как же при такой погоде им разрешили вылететь и выполнять полеты, зная, что они летают на низких высотах?

По словам краевого главка МЧС, информацию семьям экипажа Ан-26 передает работодатель. Самолет принадлежал ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. От комментариев представители организации отказались.

Георгий Попов с коллегой во время одного из полетов. Фото: страница в социальных сетях Георгия Попова.

ОФИЦИАЛЬНО

Обломки самолета были найдены в 11:30 часов 23 сентября в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров. Посадить вертолет возле места крушения не представляется возможным - Ан-26 лежит на холмах в непролазной тайге. Судьба экипажа неизвестна.

- На место крушения самолета нельзя произвести десантирование спасателей. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Изъяты образцы топлива и техническая документация. Расследование держит на контроле прокуратура.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию и приступил к расследованию крушения самолета Ан-26.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники.

Второй пилот Георгий Попов с сыном. Фото: страница в социальных сетях Георгия Попова.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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