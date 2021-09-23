Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пропавший вечером 22 сентября у Хабаровска самолет Ан-26 удалось обнаружить спасателям ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Вертолет Ми-8 сегодня, 23 сентября, дважды поднимался в небо для обнаружения местоположения самолета. Ранним утром поискам помешала повышенная облачность. Второй вылет было решено перенести на 11:00 – в это время должна была снизиться облачность.

Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В 11:30 во время проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки предположительно самолета Ан-26 в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве добавили, что самолет рухнул в труднодоступной местности. На горе плотно растут высокие деревья, а скорость ветра достигает 18 метров в секунду. К сожалению, вертолет не имеет возможности сесть в районе крушения. Десантировать спасателей также достаточно опасно. Принято решение добираться до места крушения по земле. Наземная группа сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России отправилась на гору в сопровождении профессионального егеря. Сейчас в поисках задействовано практически 140 человек и 35 единиц техники.

Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

До сих пор остается неизвестной судьба экипажа. Специалисты не берутся давать даже предварительные оценки.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Появились фото и видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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