Опубликован список членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском

Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: обнародован список экипажа. Фото: социальные сети Георгия Попова.

Самолет Ан-26 пропал с радаров во время полета над заповедником в Хабаровском крае. 23 сентября спасатели нашли обломки после предполагаемого крушения. Список членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском, до сих пор не подтвержден ни одним из ведомств.

В сети был опубликован предполагаемый список экипажа:

1. Командир воздушного судна Симаков М. А.

2. Второй пилот Попов Г. А.

3. Штурман Большаков А. А.

4. Бортмеханик Дрожжин Б. И.

5. Бортрадист Зайцев Д. Л.

6. Бортоператор Твердунов С. В.

Редакции «КП» - Хабаровск» удалось связаться с семьей второго пилота Георгия Попова. Жена пилота вместе с двумя детьми сейчас находится в Краснодаре. Девушка получает новости лишь с помощью СМИ, соцсетей и журналистов.

По остальным членам экипажа информация уточняется.

Напомним, что воздушное судно исчезло 22 сентября во время технического полета. Утром 23 сентября обломки самолета были обнаружены спасателями МЧС во время облета на вертолете Ми-8.

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