Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: минздрав Хабаровского края подтвердил информацию о погибших

Воздушное судно нашли у подножия горы Хребтова. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Самолет Ан-26 разбился под Хабаровском. Воздушное судно пропало с радаров вечером 22 сентября. Тогда же начались поиски. К вечеру 23 сентября группа спасателей из более 40 человек добралась до места крушения. Ан-26 разбился на мелкие части. На борту Ан-26 в момент катастрофы под Хабаровском было 6 человек. Информацию о погибших подтвердило министерство здравоохранения Хабаровского края.

- Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Все члены экипажа погибли. Выражаем соболезнования родственникам погибших, - говорится в сообщении министерства.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.