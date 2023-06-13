Рождаемость выросла в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начиная с апреля 2023 года, в Хабаровском крае отмечается повышение рождаемости. В мае родились 960 детей, в то время как в прошлом году в этот же месяц на свет появились 890 малышей.

- В пандемические годы вполне ожидаемо произошел спад рождаемости. Но с апреля 2023 года наблюдается рост числа новорожденных, - сказал зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

В регионе увеличивается число семей, где рождаются двое и больше детей. Для них предусмотрены меры поддержки. Среди них - выплата маткапитала, бесплатные путевки в санатории и лагеря. После рождения третьего ребенка семья получает статус многодетной. Это позволяет оформить дополнительное ежемесячное пособие.

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