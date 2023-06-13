Мужчина дважды обокрал одну квартиру в Магадане Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция поймала 37-летнего жителя Магадана, который дважды обокрал одну и ту же квартиру. Мужчина уже имел проблемы с законом в прошлом. На этот раз за кражу его могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

Установлено, что в июне подозреваемый укал смартфон из квартиры дома на набережной Магаданки. Ущерб составил 11 тысяч рублей. Месяцем ранее из той же квартиры он похитил еще один телефон за 12 тысяч рублей. Оба гаджета принадлежали местному жителю.

Полиция завела дело по статье «Кража». Расследование еще продолжается.

Ранее жительница Магадана украла из банка более двух миллионов рублей. На нее завели дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере».

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