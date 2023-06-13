Семью спасенному котенку ищут сотрудники МЧС в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края
Утром 13 июня в Амурский спасательный центр МЧС позвонила женщина. Она рассказала, что рядом с автобусной остановкой на дереве мяукает котенок. Он не мог спуститься на землю.
- Маленького беззащитного котика спасатели сняли с дерева, а он не испугался и не убежал, а вскарабкался на плечо спасателя и жалобно замяукал, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасение продолжается. Теперь сотрудники центра ищут для него дом и новых хозяев. Малыша назвали Васей - в честь героя мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Он ласковый и игривый, но ему нужна семья.
Желающие подарить малышу дом могут позвонить по телефону 8 (4212) 47-50-21. Спасатели привезут малыша в нужное место.
Ранее сотрудников МЧС Хабаровского края наградили за спасение людей во время пожаров. Специалисты рисковали при этом своими жизнями.
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