Семью спасенному котенку ищут сотрудники МЧС в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Утром 13 июня в Амурский спасательный центр МЧС позвонила женщина. Она рассказала, что рядом с автобусной остановкой на дереве мяукает котенок. Он не мог спуститься на землю.

- Маленького беззащитного котика спасатели сняли с дерева, а он не испугался и не убежал, а вскарабкался на плечо спасателя и жалобно замяукал, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасение продолжается. Теперь сотрудники центра ищут для него дом и новых хозяев. Малыша назвали Васей - в честь героя мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Он ласковый и игривый, но ему нужна семья.

Желающие подарить малышу дом могут позвонить по телефону 8 (4212) 47-50-21. Спасатели привезут малыша в нужное место.

Ранее сотрудников МЧС Хабаровского края наградили за спасение людей во время пожаров. Специалисты рисковали при этом своими жизнями.

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