Прием заявок на конкурс «Анимур» заканчивается в Хабаровске Фото: сайт фестиваля

У жителей Хабаровска остался буквально один день, чтобы стать участником конкурса анимационного кино «Анимур». На сайте проекта сообщается, что подать заявку можно до 15 июня включительно.

Международный фестиваль «Анимур» состоится осенью - с 28 сентября по 1 октября.

- На конкурс принимают короткометражные анимационные фильмы и сериалы из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, созданные с 1 января 2021 года. Продолжительность мультфильма должна быть в пределах от одной до 30 минут, - рассказали организаторы проекта.

Узнать подробности о регламенте мероприятия можно на его официальном сайте. Заявки на участие можно подать там же или через платформу FilmFreeWay. Электронная почта для связи - fest@animur.ru.

Напомним, ранее в Хабаровск на фестиваль «Блогеры России» приехали Карина Кросс и Егор Шип.

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