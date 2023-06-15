Пенная вечеринка пройдет в Хабаровске
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в большой пенной вечеринке. Мероприятие пройдет в Краснофлотском районе - на площадке кинотеатра «Хабаровск» на Стрельникова, 4. Фестиваль творческой молодежи начнется 16 июня в 18 часов.
- В программе выступление мегапопулярного артиста STICKID, творческих коллективов и талантливой молодежи, конкурсы, призы, выставка мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусств, мастер-классы, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.
А в конце мероприятия пройдет та самая пенная вечеринка, которая порадует и взрослых, и детей.
Кроме того, в Хабаровске пройдет акция «Свеча памяти». Ее проведут 22 июня - в день, когда все народы страны скорбят о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к ней можно и в формате онлайн на официальном сайте мероприятия.
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