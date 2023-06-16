Без света останутся два села в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Николаевского района предупредила местных жителей о том, что два дня на следующей неделе им придется провести без электричества. Отключение коснется лишь двух населенных пунктов – это села Комсомолец и Левчуновка.

Так, в Левчуновке света не будет в понедельник, 19 июня. Отключение продлится всего три часа и затронет три улицы: Южную, Степную и Московскую. Провести время без горячего чая и завтрака жителям домов нужно будет с 9 до 11 часов.

А село Комсомолец останется без электроэнергии полностью. Света не будет здесь в среду, 21 июня, с 12 до 16 часов.

Причин отключения ресурса администрация района не сообщает, но зато оставила номер телефона, по которому жители смогут задать все интересующие вопросы: 8 (84494) 6 12-58.

Между тем в Хабаровске в понедельник, 19 июня вернут горячую воду.

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