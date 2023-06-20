Число пострадавших в ДТП с автобусами увеличилось до семи человек в Хабаровске

Автобус фактически пролетел на красный сигнал светофора Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Семь человек обратились за помощью после утреннего жесткого ДТП в Хабаровске. Возле остановки «Циолковского» столкнулись два автобуса и «Лексус». В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Авария произошла в 8:40 часов утра. Автобус №56 ехал с улицы Суворова в сторону Аэродромной. Судя по кадрам момента ДТП, машина пролетела на красный сигнал светофора и врезалась в «Лексус». После, предварительно, автобус продолжил неконтролируемое движение и протаранил другой автобус - №24.

- По уточненным данным, в ДТП пострадали семеро человек. У них легкие травмы: ушибы, синяки. Обошлось без серьезных последствий, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Трое пострадавших поступили в больницу имени Владимирцева. Их удовлетворительное, диагностированы ушибы мягких тканей. Госпитализация не потребовалась.

- Один мужчина, которого доставили в краевую больницу Сергеева, от осмотра и госпитализации отказался, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава края.

По факту аварии прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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