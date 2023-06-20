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Происшествия20 июня 2023 1:00

Снес «Лексус» и протаранил коллегу: автобус попал в жесткое тройное ДТП в Хабаровске, есть пострадавшие

Пятеро человек пострадали в аварии с двумя автобусами и «Лексусом» в Хабаровске
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Минимум пятеро пассажиров пострадали, троих увезли в больницу

Минимум пятеро пассажиров пострадали, троих увезли в больницу

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Утро 20 июня в Хабаровске началось с жесткой аварии с пострадавшими. В ДТП попали два автобуса и «Лексус». Число пострадавших уточняется, прокуратура проводит проверку.

Водители обоих автобусов трезвы

Водители обоих автобусов трезвы

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла около 8:40 в районе остановки «Циолковского». Автобус Zhong Tong маршрута №56 ехал по проспекту 60-летия Октября с улицы Суворова в сторону Аэродромной. Предварительно, водитель пролетел на красный сигнал светофора и врезался в «Лексус».

Автобус по инерции продолжил движение и, судя по кадрам момента аварии, влетел в другой Zhong Tong под номером 24. От удара у машины вылетело заднее окно. У 56 автобуса смята передняя часть, по данным хабаровского ГИБДД, минимум пятеро пассажиров пострадали, троих увезли во вторую краевую больницу. Об их состоянии пока не сообщается.

Сначала автобус протаранил иномарку

Сначала автобус протаранил иномарку

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Потом автобус врезался в коллегу

Потом автобус врезался в коллегу

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Водители обоих автобусов трезвы.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: Прокуратура Хабаровского края

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

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