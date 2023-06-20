Снес «Лексус» и протаранил коллегу: автобус попал в жесткое тройное ДТП в Хабаровске, есть пострадавшие

Минимум пятеро пассажиров пострадали, троих увезли в больницу Фото: Прокуратура Хабаровского края

Утро 20 июня в Хабаровске началось с жесткой аварии с пострадавшими. В ДТП попали два автобуса и «Лексус». Число пострадавших уточняется, прокуратура проводит проверку.

Водители обоих автобусов трезвы Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла около 8:40 в районе остановки «Циолковского». Автобус Zhong Tong маршрута №56 ехал по проспекту 60-летия Октября с улицы Суворова в сторону Аэродромной. Предварительно, водитель пролетел на красный сигнал светофора и врезался в «Лексус».

Автобус по инерции продолжил движение и, судя по кадрам момента аварии, влетел в другой Zhong Tong под номером 24. От удара у машины вылетело заднее окно. У 56 автобуса смята передняя часть, по данным хабаровского ГИБДД, минимум пятеро пассажиров пострадали, троих увезли во вторую краевую больницу. Об их состоянии пока не сообщается.

Сначала автобус протаранил иномарку Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Потом автобус врезался в коллегу Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Водители обоих автобусов трезвы.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Прокуратура Хабаровского края

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