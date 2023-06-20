Схему автобуса №136 изменят в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровске для удобства людей изменят схему автобуса №136. Об этом просили жители города, они писали обращения властям поле того, как маршрут из Хабаровска в Ракитное запустили. Администрация с минтрансом провела работу с перевозчиком.

- В новую схему маршрута будут добавлены остановки. Автобусы будут заезжать в поселок имени Горького по улице Гагарина до остановочного пункта «СНТ Черемушки». Это позволит жителям поселка имени Горького добираться до района Хабаровск-2 без пересадок, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Маршрут пока не запустили. Сначала нужно выбрать перевозчика. Его определят по итогам конкурса, объявление о котором скоро появится на сайте транспортного ведомства. Сделать это пообещали до конца июня.

Напомним, в Хабаровске схему движения изменят еще три маршрута.

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