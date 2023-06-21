Шесть человек сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поделился результатами ЕГЭ по обществознанию. Успешно сдать экзамен получилось у шести выпускников. Максимальные 100 баллов набрали три школьника из Комсомольска и три из Хабаровска.

- По итогам восьми экзаменов в Хабаровском крае 44 стобалльных результата. Школьница из Советской Гавани получила максимальные баллы сразу по двум предметам: по русскому языку и истории, - рассказал Михаил Дегтярев.

Ранее четыре человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории. А вот по физике никто из выпускников не смог написать экзамен на максимальный балл.

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