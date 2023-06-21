Грузовик насмерть сбил мужчину в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

Второе смертельное ДТП за день произошло в Комсомольске-на-Амуре. На этот раз в аварии погиб 34-летний мужчина.

Трагедия произошла 21 июня в 14:40 на Комсомольском шоссе.

- 36-летний водитель, управляя грузовым транспортным средством FAW по Комсомольскому шоссе со стороны проспекта Победы в сторону Степной на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 улицы Каховской не уступил дорогу и совершил наезд на мужчину, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Медики не успели помочь пострадавшему: он умер до того, как приехала скорая. На месте работала следственно-оперативная группа. Они выясняли все подробности случившейся трагедии.

Водителям напоминают о внимательности на дорогах, особенно рядом с остановками, дворами, школами и пешеходными переходами.

Другое смертельное ДТП в городе произошло несколькими часами раньше. Мусоровоз ехал задним ходом, и под его колеса попал пешеход.

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