Грузовик насмерть сбил мужчину в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре
Второе смертельное ДТП за день произошло в Комсомольске-на-Амуре. На этот раз в аварии погиб 34-летний мужчина.
Трагедия произошла 21 июня в 14:40 на Комсомольском шоссе.
- 36-летний водитель, управляя грузовым транспортным средством FAW по Комсомольскому шоссе со стороны проспекта Победы в сторону Степной на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 улицы Каховской не уступил дорогу и совершил наезд на мужчину, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.
Медики не успели помочь пострадавшему: он умер до того, как приехала скорая. На месте работала следственно-оперативная группа. Они выясняли все подробности случившейся трагедии.
Водителям напоминают о внимательности на дорогах, особенно рядом с остановками, дворами, школами и пешеходными переходами.
Другое смертельное ДТП в городе произошло несколькими часами раньше. Мусоровоз ехал задним ходом, и под его колеса попал пешеход.
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