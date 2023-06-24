Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн: «Только всем вместе нам удастся приблизить победу»

Ростислав Гольдштейн обратился к жителям автономии с призывом сплотиться ради приближения победы Фото: Правительство ЕАО

После выступления президента России о попытке вооруженного мятежа, высказался глава ЕАО. Ростислав Гольдштейн обратился к жителям автономии с призывом сплотиться ради приближения победы.

Глава области напомнил, что в зоне СВО бок о бок сражаются добровольцы, мобилизованные, контрактники, в том числе из автономии. Тем временем жители ЕАО делают все возможное и невозможное, «чтобы у наших военнослужащих были силы сражаться с фашистами».

- Только всем вместе нам удастся приблизить Победу. А любая смута сейчас - серьезная угроза для российской государственности, так что подобные поползновения должны быть пресечены в корне самым кардинальным образом, - написал в своем Telegram-канале Ростислав Гольдштейн.

Он подчеркнул, что необходимо сплотиться вокруг президента России, чтобы защитить нашу страну и народ.

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