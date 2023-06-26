За поездки на служебном автомобиле осудили начальника Росавиации из Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане осудили руководителя территориального подразделения Росавиации. Он понес ответственность за использование служебного транспорта не по назначению.

- Магаданская транспортная прокуратура в ходе проверки по обращению установила, что руководитель Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации допустил нарушение установленного законодательством порядка использования служебного автомобиля Volga Siber, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Мужчина ездил на служебной машине по своим делам в выходные и праздники. При этом необходимую отчетность он не оформлял.

Его осудили за самоуправство. Суд привлек его к ответственности в виде штрафа.

Ранее в Хабаровске полиция задержала молодого парня. Ночью на парковке он напал на мужчину и ограбил его. Забрал себе телефон и наручные часы. Мобильник решил оставить, а часы продал на рынке за три тысячи.

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