Сельдь в масле не прошла проверку в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае проверили рыбные консервы. Сельдь в масле в итоге оказалась неидеальной. В лабораторию ее передал один из производителей региона.

- Проверку рыбная закуска должна была пройти сразу по двум показателям качества и безопасности - микробиологическим и физико-химическим, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

По физико-химическим показателям рыба дала положительный результат. Не прошла проверку продукция по массовой доли поваренной соли. При норме от четырех до семи процентов показатель не дотянул до минимальной планки на 0,3 процента. Специалисты говорят, это значит, что технология производства была нарушена. Информацию передали заказчику, он должен решить производственную проблему.

Ранее в Хабаровском крае возобновила работу комсомольская птицефабрика. Она была временно закрыта из-за вспышки птичьего гриппа.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.