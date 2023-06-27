Подростков осудили за угон в Магадане Фото: СК Магаданской области

На Колыме приговор суда выслушали подростки 15 и 16 лет. Приятелей признали виновными в угоне по предварительному сговору. Следователи собрали достаточно доказательств.

Преступление парни совершили в прошлом году.

- Днем 15 ноября приятели, гуляя возле гаражного кооператива, расположенного в областном центре по Марчеканскому переулку, увидели припаркованный автомобиль «ВАЗ 21051» и договорились совершить его угон, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Ребята залезли в салон, запустили двигатель без ключа и поехали кататься по городу. Поездка прекратилась у дома №1 по улице Марчеканской - в автомобиле закончился бензин.

Суд вынес приговор: по два года лишения свободы условно.

Ранее в Хабаровском крае во время аварии загорелся автомобиль. Пьяный водитель вылетел на нем на встречку и столкнулся с другой иномаркой.

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