Женщина сбила двоих детей в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Накануне в Хабаровске произошла авария, в которой пострадали два ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля в 20:30 на Локомотивной улице.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Camry по улице Локомотивной в районе дома №15 со стороны проезда Светофорного в сторону улицы Машинистов, допустила наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Ребята восьми и семи лет переходили дорогу в неположенном месте. Оба они получили травмы. О состоянии детей ничего не сообщается.

Ранее в Хабаровском крае произошла авария, унесшая жизни двоих человек. Мужчина на иномарке нарушил правила - ехал по центру проезжей части и влетел в другой автомобиль. Он и его пассажир погибли на месте, не дождавшись приезда врачей.

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