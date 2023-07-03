Женщина сбила двоих детей в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Накануне в Хабаровске произошла авария, в которой пострадали два ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля в 20:30 на Локомотивной улице.
- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Camry по улице Локомотивной в районе дома №15 со стороны проезда Светофорного в сторону улицы Машинистов, допустила наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
Ребята восьми и семи лет переходили дорогу в неположенном месте. Оба они получили травмы. О состоянии детей ничего не сообщается.
Ранее в Хабаровском крае произошла авария, унесшая жизни двоих человек. Мужчина на иномарке нарушил правила - ехал по центру проезжей части и влетел в другой автомобиль. Он и его пассажир погибли на месте, не дождавшись приезда врачей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru