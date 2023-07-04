Решил проскочить: в Хабаровске столкнулись два «Приуса» Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске вечером 3 июля произошла авария с двумя иномарками. Столкновение случилось в 19:26 в районе дома №38 по улице Ленинградской. Виновник решил проскочить вне правил.

- Водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь по улице Ленинградской со стороны улицы Ким Ю Чена в сторону улицы Ленина, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Prius, который двигался в прямом направлении по улице Ленинградской, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге травмы получили водитель и пассажир одной из иномарок. Мужчин доставили в больницу, их обследуют врачи. Точное состояние пострадавших неизвестно. На месте работали сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все подробности аварии.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре 23-летний водитель сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.