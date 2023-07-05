Это для лечения: магаданка выращивала наркотик в собственном дворе

Наркокусты нашла полиция во дворе жительницы Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Колымы нашла необычные растения во дворе жительницы поселка Ключевое. Она выращивала коноплю, правоохранители насчитали 107 кустов. Им 46-летняя женщина призналась: да, культивировала, но в благих целях.

- Она призналась, что выращивала запрещенные растения в лечебных целях в качестве настоя для лечения ног, по сведениям народной медицины, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Сейчас полиция назначила экспертизу.

В ведомстве напоминают, что собственники участков несут ответственность за то, что растет у них в огороде. Если они не уничтожат запрещенные кусты, то им придется ответить за это по закону. Статья административная, предусматривает штраф до четырех тысяч рублей для простых людей, для должностных и юридических лиц сумма больше и достигает 150 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровском крае задержали мужчину с крупной партией наркотиков в багажнике.

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