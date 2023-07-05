Лесные пожары в Хабаровском крае распространились на 10 тысяч гектаров Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае за сутки добавилось 14 лесных пожаров площадью 148 гектаров. За это время специалистам не удалось локализовать ни одного возгорания, но они смогли потушить пять на площади 369 гектаров. Сейчас в крае горит 31 пожар на площади 30,9 тысячи гектаров. За сутки до этого огонь распространился на 20,8 тысячи гектаров.

На тушении работают 198 человек и семь единиц техники, в том числе два бульдозера и одна пожарная машина. С воздуха огонь ликвидируют девять самолетов и вертолетов.

Причиной пожаров в регионе сейчас становятся грозы. В крае установилась жаркая и сухая погода, что провоцирует возгорания. К слову, огонь полыхает в труднодоступных местах, что значительно осложняет его тушение. Поэтому и работа по ликвидации пожаров затягивается - попасть туда технике и специалистам непросто.

В основном горит север региона. Большая часть пожаров локализована сейчас в Охотском и Аяно-Майском районах. К счастью, они не угрожают селам и городам Хабаровского края.

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