Директора транспортной компании Хабаровска оштрафовали за ошибки при трудоустройстве военных
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровске к ответственности привлекли директора транспортной компании. Оказалось, что он нарушил антикоррупционный закон, когда принимал на работу двоих бывших военных. Проверку провела прокуратура Восточного военного округа.
- Военнослужащие, проходившие ранее службу в Восточном военном округе на должностях, на которые распространялись предусмотренные для государственных служащих запреты, ограничения и обязанности, заключили трудовые договоры с транспортным предприятием. Однако работодатель не выполнил предусмотренные законом обязанности и не направил по прежнему месту службы работников уведомления об их трудоустройстве, - рассказали в главной военной прокуратуре.
Против гендиректора компании завели административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Его рассмотрел мировой судья Кировского района. Руководителя предприятия признали виновным и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
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