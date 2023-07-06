Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 2:53

Директора транспортной компании Хабаровска оштрафовали за ошибки при трудоустройстве военных

Против него составили протокол
Василина ИКОННИКОВА
Директора транспортной компании Хабаровска оштрафовали за ошибки при трудоустройстве военных

Директора транспортной компании Хабаровска оштрафовали за ошибки при трудоустройстве военных

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске к ответственности привлекли директора транспортной компании. Оказалось, что он нарушил антикоррупционный закон, когда принимал на работу двоих бывших военных. Проверку провела прокуратура Восточного военного округа.

- Военнослужащие, проходившие ранее службу в Восточном военном округе на должностях, на которые распространялись предусмотренные для государственных служащих запреты, ограничения и обязанности, заключили трудовые договоры с транспортным предприятием. Однако работодатель не выполнил предусмотренные законом обязанности и не направил по прежнему месту службы работников уведомления об их трудоустройстве, - рассказали в главной военной прокуратуре.

Против гендиректора компании завели административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Его рассмотрел мировой судья Кировского района. Руководителя предприятия признали виновным и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генпрокуратура контролирует строительство важных объектов в Хабаровском крае

Представители ведомства провели рабочую поездку по региону (подробнее)

Замгенпрокурора РФ принял жителей Хабаровского края

Прием прошел в Николаевском районе (подробнее)

Прокуратура проводит проверку после смерти годовалой девочки в больнице в Хабаровске

Мама ребенка обвинила врачей в гибели дочери (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.