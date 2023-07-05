Замгенпрокурора РФ принял жителей Хабаровского края

Загенпрокурора РФ принял жителей Хабаровского края Фото: генпрокуратура РФ
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел прием жителей Николаевского района. В нем также приняли участие краевой прокурор и представители органов власти.
Жителей района очень волновали соблюдение жилищных прав, работа спортивных сооружений, задержки по алиментам, содержание местного горпарка, несанкционированные свалки, здоровье и безопасность дорожного движения.
Так, одна из женщин рассказала, что в мае на ее сына упало ограждение спортивной площадки. Восьмилетний ребенок получил травмы.
- Дмитрий Демешин поручил прокурору края принять меры по взысканию с администрации района морального вреда, причиненного ребенку, - рассказали в генпрокуратуре РФ.
С похожей просьбой обратилась другая женщина. Ее ребенок получил травмы на заброшке.
А один из мужчин пожаловался на ужасное состояние городского парка имени Горького. Там много мусора, а памятник в честь писателя находится в ужасном состоянии.
Семье, квартира которой сгорела восемь лет назад, до сих пор не предоставили жилье, а пациент местной больницы не может получить направление в другие учреждения региона из-за отсутствия финансирования.
По итогам приема Дмитрий Демешин поручил провести проверки по всем поступившим обращениям. Их результаты взяты под личный контроль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Генпрокуратура контролирует строительство важных объектов в Хабаровском крае
Представители ведомства провели рабочую поездку по региону (подробнее)
Два новых ФАПа открыли в Хабаровском крае
Они готовы принимать пациентов (подробнее)
Молодежный центр открылся в библиотеке Хабаровска
На это ушло два миллиона рублей (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru