Замгенпрокурора РФ принял жителей Хабаровского края

Загенпрокурора РФ принял жителей Хабаровского края Фото: генпрокуратура РФ

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел прием жителей Николаевского района. В нем также приняли участие краевой прокурор и представители органов власти.

Жителей района очень волновали соблюдение жилищных прав, работа спортивных сооружений, задержки по алиментам, содержание местного горпарка, несанкционированные свалки, здоровье и безопасность дорожного движения.

Так, одна из женщин рассказала, что в мае на ее сына упало ограждение спортивной площадки. Восьмилетний ребенок получил травмы.

- Дмитрий Демешин поручил прокурору края принять меры по взысканию с администрации района морального вреда, причиненного ребенку, - рассказали в генпрокуратуре РФ.

С похожей просьбой обратилась другая женщина. Ее ребенок получил травмы на заброшке.

А один из мужчин пожаловался на ужасное состояние городского парка имени Горького. Там много мусора, а памятник в честь писателя находится в ужасном состоянии.

Семье, квартира которой сгорела восемь лет назад, до сих пор не предоставили жилье, а пациент местной больницы не может получить направление в другие учреждения региона из-за отсутствия финансирования.

По итогам приема Дмитрий Демешин поручил провести проверки по всем поступившим обращениям. Их результаты взяты под личный контроль.

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