Молодежный центр открылся в библиотеке Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровской краевой библиотеке имени Наволочкина теперь работает молодежный информационный центр. На него потратили два миллиона региональных денег. На них купили спецмебель и технику, отремонтировали помещение, разделили его на зоны.

Теперь в библиотеке есть новые стеллажи, мягкая мебель, кафедры. В зале появились современные компьютеры с доступом к электронному каталогу и популярным ресурсам: Национальной электронной библиотеке и мобильной библиотеке Литрес.

- Благодаря инициативе губернатора Михаила Дегтярева в крае появилось еще одно пространство для саморазвития, творчества, общения и совместной работы подростков и молодежи. Мы показываем, что чтение - это не только полезно, но и увлекательно. Символично, что открытие центра состоялось в год 100-летия со дня рождения великого дальневосточного писателя Николая Наволочкина, - сказал министр культуры Юрий Ермошкин.

Эта библиотека - самая крупная на Дальнем Востоке. В ней насчитывается 230 тысяч книг, каждый год их читают порядка 10 тысяч человек. Помимо привычных читальных залов, здесь есть коворкинг, игровая и сенсорная комнаты.

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