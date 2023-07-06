Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолета на Сахалине

Самолет приземлился с четвертой попытки
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В аэропорту Ноглики в Сахалинской области пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил три неудачных захода на посадку, один из которых попал на видео. Страшные кадры запечатлел очевидец.
На них видно, что самолет при заходе на взлетно-посадочную полосу касается передней стойкой шасси и подпрыгивает. Раскачивание вверх-вниз продолжилось, после чего самолет покатился по бетонному покрытию, однако командир экипажа принял решение вновь поднять машину в воздух и уйти на следующий круг.
Одной из причин посадки с четвертого раза называются погодные условия. На протяжении дня в Ногликах шел дождь, низкая облачность и порывы ветра до восьми метров в секунду.
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