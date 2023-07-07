Пять человек спасли сотрудники МЧС в ночном пожаре в Хабаровске Фото: архив МЧС

Ночью 7 июля в Хабаровске на улице Пермской загорелся барак. Сообщение спасателям поступило в два часа. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Специалисты организовали разведку и начали искать людей. Из дома они эвакуировали пять человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, вытащили с помощью лестницы.

- Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось локализовать в 02:38 на площади 40 квадратных метров, а в 03:21 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего на месте работали 20 человек и семь единиц техники. Специалисты организовали проверку. Им предстоит выяснить все подробности пожара, вычислить виновников и установить ущерб.

Ранее в Хабаровске загорелся склад пиломатериалов. Его тушили 32 человека и девять единиц техники.

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