Никто не тушил: пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО обернулся уголовным делом Фото: минсельхоз Хабаровского края
В Еврейской автономии горел заповедник «Бастак». Казалось бы, природный пожар, огонь полыхнул из-за гроз. Но нет. В регионе завели уголовное дело.
Природоохранная прокуратура организовала проверку. Оказалось, что гореть начала марь. И никому не было до этого дела.
- В течение трех дней мер к тушению природного пожара не принято, в связи с чем произошел переход огня на территорию заповедника федерального значения, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Потушить огонь удалось только через 10 дней. На это потратили больше 30 миллионов рублей, выгорело 22,3 гектара, природе нанесен ущерб в семь миллионов рублей.
Заведено дело по статье «Халатность».
Ранее в Хабаровске загорелся деревянный барак. Во время тушения спасатели вывели оттуда пять человек.
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