Благодаря ЭКО родились 188 детей в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

В перинатальном центре Хабаровска подвели итоги работы в первом полугодии. За эти шесть месяцев в регионе провели 790 процедур экстракорпорального оплодотворения.

- Процедура ЭКО востребована - в перинатальный центр приезжают женщины со всего Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, ЕАО, Якутия, Приморье, - рассказал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Благодаря процедуре в регионе улучшают демографическую обстановку. В регионе с ее помощью в этом году родились 188 малышей.

К слову, в регионе применять ЭКО стали первыми на Дальнем Востоке. Это произошло в 2006 году. С того времени больше четырех тысяч детей осчастливили своих родителей, которые о них мечтали.

Между тем в Хабаровском крае и ЕАО пособие по беременности получили две тысячи женщин. Им начислили порядка 300 миллионов рублей.

ЧИТАЙТТЕ ТАКЖЕ:

Дети из пробирки по последнему слову техники: краевое отделение ЭКО в Хабаровске приоткрыло свои тайны

Перинатальный центр Хабаровска показал, как устроена работа отделения ЭКО (подробнее)

Гипоксия, преждевременные роды и задержки в развитии: от чего спасают будущих мам в хабаровском ковидном госпитале

Медработники второго роддома рассказали, чем опасен коронавирус для беременных (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.