Благодаря ЭКО родились 188 детей в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов
В перинатальном центре Хабаровска подвели итоги работы в первом полугодии. За эти шесть месяцев в регионе провели 790 процедур экстракорпорального оплодотворения.
- Процедура ЭКО востребована - в перинатальный центр приезжают женщины со всего Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, ЕАО, Якутия, Приморье, - рассказал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Благодаря процедуре в регионе улучшают демографическую обстановку. В регионе с ее помощью в этом году родились 188 малышей.
К слову, в регионе применять ЭКО стали первыми на Дальнем Востоке. Это произошло в 2006 году. С того времени больше четырех тысяч детей осчастливили своих родителей, которые о них мечтали.
Между тем в Хабаровском крае и ЕАО пособие по беременности получили две тысячи женщин. Им начислили порядка 300 миллионов рублей.
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