Продажа свежей местной рыбы начнется в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане 8 июля состоится ярмарка выходного дня. Жителей и гостей города приглашают ее посетить, ведь на ней начнут продавать свежую рыбу от местных производителей.

- Место проведения ярмарки - Магаданская площадь по Колымскому шоссе. Режим работы ярмарки выходного дня – с 10:00 до 16:00 часов. С 8 июля начинается продажа свежей рыбы от местных рыбодобытчиков, - рассказали в администрации Магадана.

Ярмарки будут работать до конца сентября. Последняя состоится 30 числа. На них торгуют местными товарами – овощи, зелень, молочная продукция. Они проходят каждый день рядом с Центральным рынком. Это Дзержинского, 19. Такие ярмарки работают с 10 до 19 часов.

В Хабаровске на ярмарке выходного дня проходят мероприятия, посвященные тому или иному товару. Например, уже был клубничный фест и день яйца.

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