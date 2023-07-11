Собак-поводырей получат инвалиды по зрению в Хабаровском крае Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

Собак-поводырей готовят в специальной школе, единственной в России. Накануне в Хабаровск приехал гендиректор учреждения Артем Астанин. Он встретился с жителями города с ограниченными возможностями здоровья, рассказал о своем проекте и о том, как бесплатно получить собаку-помощника.

Российская школа подготовки собак-проводников выпускает больше 60 животных каждый год. Этого количества хватает, чтобы полностью закрыть потребность в стране. Подготовку в учреждении проходят собаки четырех пород: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарки.

- Получить собаку-проводника могут инвалиды по зрению, имеющие рекомендации медико-социальной экспертизы. Животное должно быть указано в программе как мера реабилитации. С этой программой нужно обратиться в СФР. Там предложат заполнить анкету. Остается дождаться, когда проводника персонально подберут и подготовят. После поступит приглашение от школы для обучения, - рассказал Артем Астанин.

Незрячие люди приезжают в школу на две недели, чтобы обучиться содержанию и ориентированию с помощью собаки-проводника в городе. Проезд оплачивает СФР. Содержание собаки также поддерживает государство. В 2023 году размер ежегодной компенсации на содержание составляет 32 тысячи рублей.

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