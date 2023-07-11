Около 300 пожарных отправятся тушить леса Якутии из Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

Якутия ждет около 300 пожарных из Магаданской области. Специалисты будут тушить леса в республике. Об этом сообщили в «Авиалесоохране».

- Планируется доставка еще 300 человек из Магадана. Это подразделения Приморской авиабазы и ФБУ «Авиалесоохрана», - сообщил начальник ГБУ «Авиалесоохрана» Владимир Леонов.

Ранее в Якутии прибыли 25 десантников из Бурятии, 40 человек из Забайкалья, которые работают в Алданском и Усть-Майском районах Якутии. Общее число пожарных планируют увеличить до 700 человек.

Сейчас горит охраняемая зона в Якутии, в зонах контроля работа идет в непростых условиях.

Всего по стране горит больше 372 тысяч гектаров леса. На Колыме – 82 тысячи гектаров.

Напомним, в Хабаровском крае лесными пожарами охвачены пять районов. Леса полыхают в труднодоступных местах региона, куда технике и специалистам добраться непросто.

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