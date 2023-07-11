Пять районов Хабаровского края охвачены лесными пожарами

Межрегиональный режим ЧС ввели в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Из-за осложнения пожароопасной обстановки в Хабаровском крае ввели межрегиональный режим ЧС. Такое решение приняла комиссия Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности. Режим позволяет привлекать на тушение возгораний дополнительные силы.

По состоянию на 11 июля лесными пожарами охвачены Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Верхнебуреинский и Николаевский районы. Чтобы потушить очаги, которые расположены в труднодоступной местности, нужно перебрасывать силы на большие расстояния и привлекать авиацию. Сейчас в регионе тушат 34 пожара, охвативших площадь в 66 тысяч гектаров. К тушению привлекли девять единиц техники и 10 воздушных судов. Все возгорания действуют вдали от населенных пунктов и не угрожают людям.

- Ситуация с пожарами в северных районах сложная. Сейчас самое важное - не допустить увеличения площадей. Введение межрегионального режима ЧС позволит привлечь в регион дополнительные силы и средства. Пока синоптики не обещают изменений погоды, способных улучшить ситуацию. Поэтому будем бороться с возгораниями путем наращивания сил, - сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 18 возгораний на площади свыше 6,5 тысячи гектаров.

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