Упавшую с пятого этажа раненую кошку спасли в Биробиджане Фото: скриншот
В Биробиджане пожарные выезжали на вызов к Кате. Это не девушка, не ребенок, не женщина, а кошка. Животное с травмами пришлось вытаскивать с козырька многоквартирного дома.
Спасателей вызвала хозяйка Кати. Она рассказала, что питомица упала с пятого этажа и получила травмы. Кошка попала на козырек, оттуда ее и вытаскивали сотрудники МЧС. Животное напугалось и сильно мяукало.
- Бойцы по трехколенной лестнице добрались до пушистой пострадавшей и передали любимицу хозяйке, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Сейчас жизни Кати ничего не угрожает. Кошку осмотрел ветеринар и назначил ей домашнее лечение. Хозяйка поблагодарила спасателей за помощь пушистой любимице.
Между тем в Хабаровске борются за жизнь кошки Маси, которую хозяйка Наталья нашла около своего дома еле живую.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru