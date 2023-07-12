Упавшую с пятого этажа раненую кошку спасли в Биробиджане Фото: скриншот

В Биробиджане пожарные выезжали на вызов к Кате. Это не девушка, не ребенок, не женщина, а кошка. Животное с травмами пришлось вытаскивать с козырька многоквартирного дома.

Спасателей вызвала хозяйка Кати. Она рассказала, что питомица упала с пятого этажа и получила травмы. Кошка попала на козырек, оттуда ее и вытаскивали сотрудники МЧС. Животное напугалось и сильно мяукало.

- Бойцы по трехколенной лестнице добрались до пушистой пострадавшей и передали любимицу хозяйке, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сейчас жизни Кати ничего не угрожает. Кошку осмотрел ветеринар и назначил ей домашнее лечение. Хозяйка поблагодарила спасателей за помощь пушистой любимице.

Между тем в Хабаровске борются за жизнь кошки Маси, которую хозяйка Наталья нашла около своего дома еле живую.

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