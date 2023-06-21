«Разве дети способны на такое?»: хозяйка замученной живодерами Маси в Хабаровске показала, что стало с кошкой

Всю в ожогах Масю нашла хозяйка возле дома Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Прошло три недели, как Мася попала в ветеринарную клинику. Сюда ее привезла хозяйка Наталья после того, как нашла еле живую любимицу во дворе своего дома. Годовалая кошечка была вся в ожогах от прикипевшего к коже и шерсти пластика. Ее глаза покрылись белой пеленой, одно ухо полностью сгорело, а передняя лапка была раздроблена.

Осторожно, некоторые фото кошки после издевательств детей могут шокировать.

Шок, страх и паника

Первые минуты шока обернулись страхом. Наталья - медик, и за свою карьеру повидала многое, но при взгляде на Масю ее одолела паника. Вся в слезах, она отвезла кошку в клинику. Ветеринары не давали никаких прогнозов. Состояние малышки было очень тяжелым.

Глаза кошки покрылись белой пеленой Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

В течение пары дней врачи старались облегчить страдания животного: кололи обезболивающие препараты, обрабатывали раны. Часть шерсти, слипшейся из-за пластика, пришлось сбрить. Состояние кошки удалось немного стабилизировать. Тогда подняли вопрос об ампутации лапки. Конечность была сильно раздроблена, появились участки некроза, так что решение приняли почти сразу.

Лапка была вся раздроблена Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Масе сделали операцию. Ей ампутировали лапку до середины плеча, наложили десятки швов. Хирурги почистили края сожженного уха. Раны начали понемногу затягиваться. Постепенно возвращалось зрение. Пелена на глазах практически полностью исчезла через неделю лечения. Кошка не могла нормально есть и дышать из-за ожогов слизистых, но к ней постепенно возвращался аппетит. Это значило, что животное пошло на поправку. Подтверждением этому стало и то, что к кошке вернулись прежние повадки: она радовалась приходу Натальи и ее детей, давала себя погладить и даже мурлыкала.

Стало хуже

Через две недели состояние Маси опять ухудшилось. Пока врачи занимались лечением тяжелых травм, о себе дали знать те, которым сначала не придали значения.

- Ветеринары говорят, что, может, придется иссекать часть второго уха. На нем был небольшой обожженный участок. Его обрабатывали, но особого внимания не акцентировали. Теперь на этом месте развился некроз. А еще раны после операции на лапке не затягиваются. Слишком большие надрезы, ткани не успевают восстанавливаться, - говорила Наталья.

Мася пережила ампутацию Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Но и на этом проблемы не закончились. Хабаровчанка была в шоке от счетов, которые ей выставляли за лечение ее любимицы. Только за две недели она отдала около 45 тысяч рублей. Еще неделя обошлась в 18 тысяч - и это далеко не конец.

- Врачам все-таки пришлось иссекать часть второго уха. Сейчас там свежая рана, которая все еще кровоточит. Из-за наложенных швов мордочку нашей девочки повело. Носик ушел чуть вбок, один глаз стал уже, будто припух. Там на веке видна ранка, которой раньше не было. Видимо, воспалилась. Еще заметили, что один зрачок уже второго. Но Мася видит - это главное. Слух тоже удалось сохранить, несмотря на тяжелые ожоги уха. Швы понемногу срастаются, но самый большой, от ампутации, все еще кровоточит, - делится новостями Наталья.

«Как я покажу ее ребенку?»

Ветеринары пока не говорят о возвращении Маси домой. Возможно, она проведет в стационаре еще неделю, а может и две. Ей до сих пор нужен особенный уход и обработка ран. Дома выполнять все процедуры будет сложно, почти невозможно.

Как выглядит Мася через три недели лечения Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Я спрашивала, когда можно будет забрать Масю, но мне отвечают, что пока рано об этом говорить. Да и как я покажу ее ребенку? Она не похожа сама на себя. Моему младшему - три года. Что ему говорить, когда он увидит, что стало с кошкой? Даже не представляю, - делится переживаниями Наталья.

Хабаровчанка не знает, как быть дальше. Лечение любимицы обходится семье очень дорого. Знакомые, друзья и просто неравнодушные люди пытаются помочь, чем могут. Но средств не хватает даже на препараты. В первые дни после произошедшего историю подхватили волонтеры, но совсем скоро число желающих помочь резко сократилось, и Наталья осталась с проблемой буквально один на один. Огласка этой истории в СМИ - едва ли не единственный способ собрать средства на восстановление Маси. Наталья будет благодарна за любую помощь. Связаться с ней можно по телефону: +7 (914) 778-08-85. Номер карты для перевода: 2202 2022 3716 0381.

Некоторые раны все еще кровоточат Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Поиски живодеров

Разрываясь между работой, домом и клиникой, женщина пытается найти живодеров, которые искалечили ее кошку. Наталья предполагает, что над ней издевалась компания детей, но пока доказательств этому нет. В пользу версии, как считает хабаровчанка, говорят вещи, найденные на месте издевательств над Масей.

- Все произошло 31 мая около шести вечера возле Алексеевской, 38 А. Тут рядом есть японское кладбище, заброшенный клочок земли, заросший высокой травой. Я слышала с той стороны громкий смех детей и видела черный дым. Позже, когда мы искали место, где все произошло, увидели там следы костра. Рядом лежал рюкзак и опаленная черная кофта. Видимо, в портфеле кошку принесли сюда. А синтетическую кофту жгли, она плавилась и капала на шерсть. Подозреваю, что лапу кошке раздробили камнем, который лежал в костре. Похоже, что им ударили по ней и придавили, чтобы животное не могло выбраться, - рассказывала ранее Наталья.

Женщина нашла видеозаписи с камер наблюдения. На кадрах видно две разные компании детей, которые шли в сторону заброшенной местности в тот день. Но пока неизвестно, имеют ли они отношение к произошедшему.

Полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с животными. Правоохранители не раскрывают деталей следствия, пока не установят все обстоятельства преступления.

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