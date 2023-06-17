Ветеринары боятся худшего: кошке Масе, замученной малолетними живодерами в Хабаровске, стало хуже

Несколько детей жестоко издевались над маленькой Масей Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Годовалая кошечка Мася, которую замучила компания детей-живодеров, снова в опасности. Больше недели назад она перенесла сложную операцию и пошла на поправку. Но пару дней назад ее состояние опять ухудшилось. Животное уже лишилось лапки и уха, а теперь ветеринары заговорили об операции на втором ухе.

Мася живет в большой семье, которая очень ждет любимицу домой Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Страшно смотреть

Мася, попавшая в руки ветеринаров 1 июня, находилась в ужасном состоянии. У нее была перебита передняя лапка, обожжено тело от мордочки до хвоста. Глаза кошки заволокла белая пелена из-за ожога роговицы.

Осторожно, некоторые фото кошки после издевательств детей могут шокировать.

У кошки были сожжены глаза, нос и ухо Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

С первых дней животное было под присмотром врачей. Бесконечные уколы, обработка ран и другие процедуры проводились практически круглые сутки. Несмотря на старания, лапку спасти все же не удалось. Ее ампутировали до середины плеча. Кошке наложили десятки швов, в том числе на месте сожженного до основания правого уха. Отдельной проблемой стали ожоги рта и носа. Из-за отека и болезненности животное не могло нормально кушать и дышать.

Мася поступила в ветеринарную клинику с перебитой лапой Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Спустя неделю лечения Мася понемногу пошла на поправку. Ее хозяйка Наталья делилась радостными новостями: любимица стала активней, у нее здоровый аппетит и она даже мурлычет при встрече с хозяевами. Глазки кошки очистились от пелены, а зрение практически восстановилось. Прошла еще одна неделя и ситуация переменилась в худшую сторону.

Поврежденную лапку кошке пришлось ампутировать Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Ветеринары говорят, что может придется иссекать ей часть второго уха. На нем с самого начала был обожженный участок. Его обрабатывали, но особого внимания не придавали. Теперь на этом месте развился некроз. Раны после операции на лапке не затягиваются. Слишком большие надрезы и ткани просто не успевают восстанавливаться, - говорит Наталья.

После операций Мася пошла на поправку, но через несколько дней ее состояние ухудшилось Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Ветеринары пока не дают никаких прогнозов. Масе нужен постоянный уход. По словам Натальи, двухнедельное лечение уже обошлось ей в 45 тысяч рублей. Ей страшно представить, что будет дальше. Где брать деньги на спасение любимицы, женщина не знает. Желающие помочь Наталье могут связаться ней по телефону: +7 (914) 778-08-85.

Проблем стало только больше

Наталья пытается найти виновных в жестоких истязаниях над кошкой. Она тратит все силы и время на поиск очевидцев, просмотр записей с камер наблюдения, но подвижек в деле это не дает.

- Приходится большую часть работы делать самой. А я не могу уделять абсолютно все свое время поискам. У меня есть и личная жизнь. Уже нашла несколько записей с камер, но чтобы их отсмотреть, нужно сидеть сутками. Не понимаю, почему полиция не изымет видео, пока оно не пропало. Они опрашивают свидетелей и вызывают на разговоры, но это еще ничего не дало. Правда, завели уголовное дело, - с печалью в голосе говорит хабаровчанка.

Хабаровчанка подозревает, что над Масей издевались дети. В день, когда кошка ушла гулять на улицу, она слышала детский смех недалеко от дома со стороны заброшенного и заросшего травой участка. Оттуда шел черный густой дым, которому женщина в тот момент не придала значения. Позже в той стороне нашли следы костра, а рядом лежала сожженная кофта и рюкзак. Все указывало на то, что в портфеле животное принесли к этому месту, а мастерку плавили над огнем и капали раскаленной синтетикой на животное.

Подозрения Натальи отчасти подтвердились, когда на записи с камер она заметила две разные компании детей, которые шли в сторону заброшенной местности. Но установить их причастность к издевательствам она не может. Женщина надеется, что это сделает полиция.

- Полиция провела проверку по заявлению жительницы Краснофлотского района о причинении неизвестными лицами травм ее домашнему коту. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для поиска виновных, - рассказал «КП» - Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Полиция пока не раскрывает подробности следствия. Работу правоохранителей взяла на контроль городская прокуратура. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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