Ампутировали лапку и наложили десятки швов: что стало с кошкой Масей, которую подожгли и избили дети в Хабаровске

Мася стала жертвой компании живодеров Фото: предоставлено «КП» - «Хабаровск»

Уже неделю ветеринары спасают Масю, которая стала жертвой детей-живодеров. Годовалая кошечка перенесла несколько операций, потеряла лапу и ухо. Врачи говорят – опасность миновала, но впереди еще много трудностей.

Наталья, хозяйка Маси, нашла ее во дворе своего дома 1 июня. Рыжая любимица не была похожа сама на себя. Вся в ожогах, с перебитой лапой и без уха она смогла добраться домой только через день после пропажи. Наталья отвезла еле живую кошку в ветеринарную клинику, где ее сразу взяли под особый контроль. Не ней не было живого места: глаза покрылись белой пеленой из-за ожога, правое ушко сгорело до основания, рот и нос тоже пострадали от огня, хвост перебит, а передняя лапка раздроблена. Ветеринары не давали утешительных прогнозов, но обещали сделать все возможное, чтобы спасти Масю.

Прошла неделя после случившегося. Наталья уже без слез, но еще с горечью в голосе рассказывает, как сейчас себя чувствует ее питомец.

- Тяжело. Состояние, конечно, улучшилось, но Масе нужен постоянный уход. Лапку спасти не удалось. Ее ампутировали до середины плеча. Одного ушка тоже нет, но радует, что не пострадали слуховые органы, она будет слышать. Еще одна хорошая новость – белая пелена на глазах почти исчезла. Это значит, что зрение будет. Сейчас она в клинике. Врачи постоянно обрабатывают швы, промывают и чистят нос, который внутри еще весь в ожогах, - говорит Наталья.

Осторожно, некоторые фото кошки после издевательств детей могут шокировать.

Кошке наложили десятки швов Фото: предоставлено «КП» - «Хабаровск»

Несмотря на тяжелое состояние, Мася постепенно восстанавливается. У нее есть аппетит, она не боится людей и даже мурчит, когда ее «человеческая» семья приезжает ее навестить. Но забирать ее домой еще рано. Животному нужен постоянный уход.

Мася находится в клинике под наблюдением ветеринаров Фото: предоставлено «КП» - «Хабаровск»

Пока питомца выхаживают, Наталья бросила силы на поиск тех, кто сотворил весь этот ужас.

- Нашли две камеры, которые могли снять предполагаемых живодеров. Отсматривать записи - это очень трудоемкая работа. Времени не хватает. Нужно везде успеть: и в клинику, и за ребенком в сад, и по другим делам. Удалось посмотреть только несколько часов видеоматериала. На кадры попали две компании детей, но пока не ясно, имеют они отношение к случившемуся или нет, - делится Наталья.

Женщина написала заявление в полицию. Пока ведется опрос свидетелей и проводится проверка. Ничего конкретного по делу не говорят.

- В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что неизвестные лица издевались над ее домашней кошкой. Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Работу правоохранителей взяла на контроль прокуратура. Наталья держит связь со следователем в надежде, что ей все же удастся найти и наказать виновных. А пока женщина переживает, что вся эта ситуация может обернуться плохо для ее детей.

- Первые дни, когда мы пытались найти живодеров своими силами, мои дети помогали, чем могли, расспрашивали местных. Теперь боюсь, что они могут пострадать от рук тех, кто издевался над Масей. Эти тираны уже проявили нечеловеческую жестокость. Неизвестно, на что еще они могут пойти, - говорит хабаровчанка.

Наталья все еще надеется, что найдутся свидетели случившегося или случайная запись с камер, которая поможет пролить свет на ситуацию. Телефон для связи: +7 (914) 778-08-85.

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