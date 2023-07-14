Несанкционированная свалка загорелась в Магадане м Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Магадане произошел пожар недалеко от очистных сооружений. Позже выяснилось, что горит несанкционированная свалка. Кадры быстро попали в интернет, где их увидела прокуратура.

- Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением регионального министерства природных ресурсов и экологии незамедлительно организованы проверочные мероприятия с выездом на место, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

После осмотра места происшествия как раз и стало известно, что горит мусор, которого здесь быть не должно. Прокуратура внесла представление мэру города и потребовала устранить свалку. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Между тем в прошлом году в Хабаровске планировали избавиться от стихийных свалок. В Индустриальном районе города все неравнодушные начали разбирать огромную кучу накопленного за долгие годы мусора.

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