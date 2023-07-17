Биологическую защиту укрепят на комсомольской птицефабрике Фото: Вячеслав Реутов

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на птицефабрике в Комсомольске во время рабочей поездки по региону. Губернатор осмотрел производство и рассказал, как власти планируют поддержать предприятие, где в конце 2022 года произошла вспышка птичьего гриппа.

- Мы видим, что установлены дезбарьеры, закуплены материалы для обеспечения безопасности в цехах и отпугиватели диких птиц. Мы предоставим субсидии на оборудование, чтобы птицефабрика могла получить компенсацию на укрепление биологической защиты. Мы и дальше будем помогать нашему производителю, - сказал Михаил Дегтярев.

Птицефабрика начала производить яйца больше чем через полгода после ЧП. Уже завезено 230 тысяч кур-несушек. Скоро поступит еще 83 тысячи птиц.

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