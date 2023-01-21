Мертвые куры и многомилионные убытки: птицефабрику в Комсомольске обвиняют в распространении птичьей чумы

Из-за птичьего гриппа птицефабрика понесла ущерб в 204 миллиона рублей Фото: Мария АНАНОВА

Куринный апокалипсис, настигший птицефабрику в Комсомольске-на-Амуре, все еще продолжает причинять неприятности предприятию. Всего несколько дней назад фабрику оштрафовали на 100 тысяч рублей, а накануне стало известно о новой проблеме – на завод завели уголовное дело за нарушение ветеринарных правил. Это, по мнению следствия, повлекло распространение птичьего гриппа.

Проблемы начались давно

Осенью 2022 года на птицефабрике неожиданно начали гибнуть птицы. Спустя несколько дней ситуация обострилась, начались проверки. Исследования и анализы выявили на предприятии птичий грипп. В результате на фабрике уничтожили вообще все поголовье птиц – более 500 тысяч голов, а продукцию, которую до этого успели поставить на прилавки, отозвали и ликвидировали.

Позже еще два очага болезни выявили уже за пределами птицефабрики. Причиной вспышки называли помойных ворон и голубей. В городе объявили карантин. Дальше на фабрике как снежный ком нарастали проблемы. Предприятию запретили работать две недели, так как работники, которые занимались устранением последствий вспышки, оказывается, не были вакцинированы.

Сняли карантин только 23 декабря, но некоторые требования все еще продолжают действовать. Несколько дней назад здесь опять случились проблемы - птицефабрику оштрафовали. На этот раз были выявлены нарушения при складировании мусора. Как сообщала Амурская природоохранная прокуратура, завод нарушил закон в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Новая беда

Последние события приобрели еще более масштабный характер. 20 января СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО заявил о том, что на предприятие завели уголовное дело. Птицефабрику обвиняют в распространении птичьего гриппа.

- Следственным отделом по городу Комсомольску-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия), - сообщили в следкоме.

По данным ведомства, с февраля 2021 года по октябрь 2022 года на фабрике не предприняли необходимые меры по соблюдению ветеринарных правил, из-за этого там и случилась вспышка болезни.

Общий ущерб из-за такой вспышки болезни составил более 204 миллионов рублей. Сейчас следователи разбираются с делом – изучают документы для дальнейших экспертиз, допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

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