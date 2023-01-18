То куры мрут, то денег требуют: птицефабрика в Комсомольске столкнулась с новыми проблемами

Предприятие выплатит 100 тысяч рублей за складирование отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская» птицефабрика уже несколько месяцев пытается справиться с навалившимися на нее бедами. Все началось еще в прошлом году, когда на территории завода неожиданно стали умирать курицы, а спустя уже несколько дней проблема начала приобретать глобальные масштабы.

После проверки, сбора анализов и проб, на фабрике выявили вирус – куры гибли от птичьего гриппа. Ситуация не из приятных, птицефабрике пришлось принимать экстренные меры и в итоге на заводе уничтожили все поголовье куриц.

В общем итоге на заводе ликвидировали более 500 тысяч птиц, продукцию, поставляемую на прилавки, отозвали. Как стало известно позднее, причиной вспышки могли стать помойные вороны и голуби. Зараженные птицы с весны курсировали над городом.

Еще два очага птичьего гриппа было выявлено за пределами птицефабрики. Помимо этого птичий грипп разгулялся и в других регионах Дальнего Востока – на Сахалине и Колыме. К слову, такая масштабная вспышка именно в Хабаровском крае произошла впервые. К счастью, население без яиц и курятины не осталось, поставщика заменили другие игроки куриного рынка.

В Комсомольске была проведена масштабная работа – поголовье уничтожено, цеха зачищены, продезинфицированы, персонал вакцинирован, а для отпугивания синантропных птиц закуплено спецоборудование. В Комсомольске-на-Амуре объявили карантин.

Снят карантин был 23 декабря прошлого года, однако, как сообщили «КП» - Хабаровск» в управлении ветеринарии Хабаровского края, некоторые ограничения все еще продолжают действовать.

25 декабря птицефабрике запретили работать две недели. Такое решение вынес суд, а исполнили судебные приставы в связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. Работники, занимавшиеся ликвидацией последствий вспышки вируса, не были вакцинированы.

Этим дело не окончилось, накануне птицефабрику еще и оштрафовали. Теперь уже нарушения выявили в складировании мусора. Как сообщает Амурская природоохранная прокуратура, завод нарушил закон в сфере обращения с отходами производства и потребления.

- На территории предприятия допущено наличие мест скопления отходов производства и потребления (отработанных автомобильных шин, металлоконструкции, пакетов и другого), находящихся прямо на почве. Прокурором директору организации внесено представление, - сообщает прокуратура.

Территорию от отходов, конечно, очистили, однако штраф предприятию все же придется заплатить. Им нужно будет отдать 100 тысяч рублей, согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

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