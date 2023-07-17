Никто не заболел коронавирусом в Магаданской области 17 июля

Коронавирусная инфекция потихоньку отступает из регионов России. О трехлетней пандемии можно начать забывать. На прошлой неделе сообщалось, что в Хабаровском крае за сутки не зафиксировали ни одного случая заболевания ковидом. Это произошло впервые за долгие несколько лет жизни рядом с инфекцией. До этого случаи заболевания регистрировались каждый день с 2020 года. На этот раз радостная картина оказалась в Магаданской области.

- Впервые с начала наблюдения за ростом или спадом заболеваний новой коронавирусной инфекцией в Магаданской области сегодня, 17 июля, не зарегистрировано ни одного больного COVID-19, - рассказали в министерстве здравоохранения Колымы.

За последние 10 дней жители региона обращались в больницы за диагностикой и лечением коронавируса, но новых случаев не произошло. А те, кто приходил к врачам в последние дни с подтвержденным коронавирусом, выздоровели.

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