Теплоходы из Хабаровска перестали ходить до остановки «Победа»
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края
С 22 июля теплоходы, курсирующие по маршруту Хабаровск - Победа, изменили маршрут движения. Причиной стало снижение уровня воды в реке Кур.
- В связи с недостаточным уровнем воды с 22 июля рейс по маршруту Хабаровск - Победа выполняется до остановки «Новокуровка», - рассказали в минтрансе Хабаровского края.
В ведомстве уточнили, что теплоходы вернутся на прежний маршрут, когда гидрологические условия вернутся к норме. Об этом жителей региона проинформируют дополнительно.
Напомним, в 2022 году в Хабаровском крае обновили речные суда. В них отремонтировали салоны и внешнюю отделку.
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