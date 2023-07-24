Теплоходы из Хабаровска перестали ходить до остановки «Победа» Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

С 22 июля теплоходы, курсирующие по маршруту Хабаровск - Победа, изменили маршрут движения. Причиной стало снижение уровня воды в реке Кур.

- В связи с недостаточным уровнем воды с 22 июля рейс по маршруту Хабаровск - Победа выполняется до остановки «Новокуровка», - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что теплоходы вернутся на прежний маршрут, когда гидрологические условия вернутся к норме. Об этом жителей региона проинформируют дополнительно.

Напомним, в 2022 году в Хабаровском крае обновили речные суда. В них отремонтировали салоны и внешнюю отделку.

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