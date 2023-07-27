Речные рейсы до «Паруса» возобновили в Хабаровске
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края
Паромы возобновили движение по маршруту «Речной вокзал - Парус» после долгого перерыва. Суда не могли перевозить пассажиров из-за падения уровня воды в реках. Это создавало угрозу безопасности людей.
- Технический рейс, проведенный в конце апреля перед началом навигации, показал, что уровень воды в реках не позволяет доходить теплоходам до всех остановок. Поэтому маршрут «Речной вокзал - Парус» выполнялся до «Протоки Осиновой», - рассказали в минтрансе Хабаровского края.
Совсем недавно уровень воды в реках достиг двух метров. Это позволило возобновить навигацию по маршруту «Речной вокзал - Парус».
Напомним, с 22 июля теплоходы, курсирующие по маршруту «Хабаровск - Победа», изменили схему движения. Причиной стало снижение уровня воды в реке Кур. Временно рейсы выполняются до остановки «Новокуровка».
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