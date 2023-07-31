Ремонт улицы Каменногорской продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжают ремонтировать дороги, пошедшие в программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») в 2023 году. Так, скоро в порядок приведут улицу Каменногорскую в Краснофлотском районе.

- Протяженность участка под восстановление – 340 метров. На его реконструкцию будет израсходовано 7,4 миллиона рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Вместе с заменой основания и укладкой нового асфальта на этом участке оборудуют ливневки. Уже скоро жители частного сектора смогут пользоваться новой дорогой.

Ранее стало известно, когда в Хабаровске закончится ремонт Тихоокеанской. Подрядчик опережает сроки, поэтому сдать объект планирует на два месяца раньше установленных сроков.

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