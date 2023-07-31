Рождаемость в июле побила рекорд в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года рождаемость в Хабаровском крае пошла на спад. Только в последние несколько месяцев цифры начали немного расти. Но вот в июле показатель побил все рекорды. Впервые за семь месяцев число рожденных младенцев перевалило за тысячу.

- 1052 младенца появились на свет в Хабаровском крае в июле 2023 года, - рассказали в региональном ЗАГС.

Напомним, что в июне на свет появилось 960 малышей, в то время как в 2022 году в этот же месяц родились 890 детей. Во многом рост показателей связан с окончанием пандемии ковида.

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