Только порадовались, что купили квартиру: хабаровские следователи завели дело после обрушения потолка

Уголовное дело завели после обрушения потолка в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утро понедельника 31 июля стало недобрым для жителей дома по Бурейской улице в Хабаровске. В их недавно купленной квартире обвалился потолок. Кадры тут же разлетелись по социальным сетям, проверку начала прокуратура города.
К делу подключились и следователи. Они завели уголовное дело после ЧП. Расследовать будут оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Потолок рухнул в комнате «трешки» многоквартирного дома. К счастью, живущие здесь пенсионеры не пострадали.
- Обломилась крыша нежданно, негаданно. Видите, какие проблемы у нас. Только порадовались, что купили квартиру. Зря порадовались, - грустно говорит местная жительница. Квартиру им с мужем купил сын месяц назад. Сейчас пенсионеры очень боятся за свои жизни.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей и проводят другие мероприятия. Работу контролирует прокуратура.
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