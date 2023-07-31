Только порадовались, что купили квартиру: хабаровские следователи завели дело после обрушения потолка

Уголовное дело завели после обрушения потолка в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро понедельника 31 июля стало недобрым для жителей дома по Бурейской улице в Хабаровске. В их недавно купленной квартире обвалился потолок. Кадры тут же разлетелись по социальным сетям, проверку начала прокуратура города.

К делу подключились и следователи. Они завели уголовное дело после ЧП. Расследовать будут оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потолок рухнул в комнате «трешки» многоквартирного дома. К счастью, живущие здесь пенсионеры не пострадали.

- Обломилась крыша нежданно, негаданно. Видите, какие проблемы у нас. Только порадовались, что купили квартиру. Зря порадовались, - грустно говорит местная жительница. Квартиру им с мужем купил сын месяц назад. Сейчас пенсионеры очень боятся за свои жизни.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и проводят другие мероприятия. Работу контролирует прокуратура.

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